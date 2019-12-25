هل الفن سلعة كاسدة ؟

2019/12/25 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير الزيدي ما الذي يميز الفن ليكون أكثر رواجا ؟ ومنذ متى أصبح الفن من السلع المميزة اقتصاديا بعد أن كان مكونا جماليا يلاحق إحساس المرء وذاكرته وخياله؟ لقد انجذب إليه الإنسان وعده محركا من تشكيلات الوعي الجمالي وميّزهُ بصريا على نحو تمثّل في صورة لها تاريخ من المعتقدات الدينية والشعبية والأسطورية وخير دليل في ...

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