«حاصدتي صلعاء وآلامي غابة» جديد باقر صاحب

2019/12/25 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، صدر ديوان» حاصدتي صلعاء وآلامي غابة» للشاعر باقر صاحب.يقع الديون في 135 صفحة من القطع المتوسط، ويضم الديوان مجموعة من القصائد التي تنوعت ثيماتها وعتباتها، لتكشف بمجموعها عن نسق شعري واحد.ابتداءً من العنوان، الذي يحيلنا إلى ما بعده.العنوان الذي يشي بالعجز والطاقة غير القادرة على ...

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