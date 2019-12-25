ميمي على رادار نادي الهلال السعودي

2019/12/25 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

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يستحوذ مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي، على اهتمام نادي الهلال السعودي، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميمي يعاني

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