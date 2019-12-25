لماذا لم تكف طائرات التحالف عن استهداف صعدة اليمنية ؟

2019/12/25 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

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وحدها مدينة صعدة في اليمن وما حولها من المدن والمديريات تتعرض لعدوان يكاد يكون مستقلاً عما تعرضت له باقي المدن اليمنية، ربما لكونها

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