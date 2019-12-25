نائب: قانون الخدمة المدنية سيلغي الفوارق الضخمة بين رواتب الدرجات العليا والدنيا للموظفين

2019/12/25 | 20:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةكشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، اليوم الاربعاء، عن ان قانون الخدمة المدنية الذي سيتم تقديمه الى مجلس النواب من قبل اللجنة سيلغي الفوارق...

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