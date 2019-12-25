2019/12/25 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت العاصمة بغداد، مساء الاربعاء، هطول امطار "خفيفة ومتقطعة".وكانت توقعات الانواء الجوية قد اشارت في وقت سابق، الى عدم هطول الامطار على العاصمة هذه الايام.

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