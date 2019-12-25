إصابة 4 مدنيين بانفجار رابع في بغداد

2019/12/25 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد شهود عيان في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أربعة مدنيين بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.وقال الشهود لـ"كلكامش برس"، إن "دراجة نارية مفخخة كانت مركونة بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم في مدينة الصدر، انفجرت مساء اليوم، وأٍفرت عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي".وشهدت العاصمة بغداد ثلاثة تفجيرات بفارق زمني بسيط، الأول في منطقة الأمين والثاني في منطقة المعالف، والثالث في منطقة الشعب، أسفرت جميعها عن إصابة تسعة مدنيين لغاية الآن، في حصيلة أولية.

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