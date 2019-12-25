لتجاوزه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حرمان ملاكم عراقي مدى الحياة

2019/12/25 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الاربعاء، حرمان ملاكم عراقي من اللاعب مدى الحياة.وقال الاتحاد في بيان، ان “لجنة الانضباط في الاتحاد قررت معاقبة اللاعب سجاد طالب جبار بحرمانه مدى الحياة، وذلك لتجاوزه في مواقع التواصل الاجتماعي”.واضاف الاتحاد ان “الملاكم المذكور لم يحقق اي بطولة محلية في العراق لفئة المتقدمين، وسيعتمد هذا الاجراء بحق […]

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