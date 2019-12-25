اختتام اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشرطة العربي

2019/12/25 | 20:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نبيل الزبيدي

شارك وفد اتحاد الشرطة الرياضي العراقي في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الشرطة الرياضي العربي رقم (44) والتي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بحضور رؤساء وفود 15 دولة بينها العراق وهي قطر الدولة المستضيفة والكويت وعمان ولبنان والاردن واليمن والسودان وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال.

وترأس الوفد رئيس اتحاد الشرطة الرياضي اللواء مهدي الفكيكي وتمت مناقشة اهم القضايا والطروحات التي تهدف للارتقاء بالنشاط الرياضي الشرطوي العربي وفتح افاق التعاون بين مختلف الاتحادات العربية، من خلال الاستمرار في تنظيم البطولات التي تشمل مختلف الالعاب ولكلا الجنسين ودعم الرياضيين ابناء قوى الامن الداخلي العرب ومنحهم الفرصة الكاملة لاظهار مواهبهم والذي سينعكس بالايجاب على اسم بلدانهم من خلال تحقيقهم الانجازات المرتبطة بحصدهم مختلف الاوسمة الملونة في البطولات المحلية والعربية والعالمية.

من جانبه قال رئيس الاتحادين الرياضيين العربي والقطري للشرطة العميد خالد بن حمد العطية: انه في عام 2020 يدخل اتحادنا هذا عامه الخامس والاربعين منذ اجتماعه التأسيسي في بغداد 28 اب 1975 بمشاركة خمس عشرة دولة عربية، ونحن نشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع والاربعين بعد تطور بلغ مستوى انتظام واستمرارية اجتماعات مكتبه التنفيذي وجمعيته العمومية ودوام استضافة الاتحادات العربية الاعضاء لبطولات الشرطة العربية بواقع بطولتين في العام.



واضاف انه ما كان لهذا ان يتحقق لولا جهود جميع الاتحادات، وهذا يفرض علينا تحمل مسؤولية الحفاظ على اتحاد الشرطة الرياضي العربي وتطوير مستويات الاداء فيه، باستمرارية ودوام انشطته من اجتماعات وبطولات تجمع لاعبي الشرطة العرب من مختلف الدول بما يضمن تحقيق الاهداف التي من اجلها انشئ والتي منها اعلاء اهمية الرياضة في حياة الشرطي العربي سواء المهنية منها او الشخصية،

وقد استضافت بغداد حزيران الماضي بطولة الشرطة العربية بالجودو وحصل العراق على المركز الثاني بعد ان جمع لاعبونا ثمانية اوسمة ملونة بينما توج الجزائر بلقب النسخة واحتضنت قاعة الشعب مباريات البطولة بمشاركة منتخبات الاردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر وليبيا فضلا عن العراق واستمرت خمسة ايام، وسجلت النتائج الفرقية حصول الجزائر على المركز الاول بعد ان جمع اربعة اوسمة ذهبية وفضية ونحاسيين، بينما جاء العراق ثانيا وحصد ابطالنا ميدالية ذهبية واربع فضيات وثلاث نحاسيات، وثالثا مصر ولها ذهبية وفضية ونحاسية، ورابعا شرطة تونس وحصد ميدالية ذهبية وثلاث نحاسيات وخامسا الكويت بذهبية ونحاسية وبالمركز السادس الاردن ولها فضية ونحاسية وسابعا السعودية باربع نحاسيات وبالترتيب الثامن والاخير ليبيا بنحاسية واحدة.

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