2019/12/25 | 20:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

ما لها قيثارتنا تخلت عن عزفها المعتاد في اخر اطلالة لها في محفل خارجي لتقدم لنا مقطوعة نشاز لم نجد للسلم الموسيقي اثرا في سمفونية تاريخية اجتمع العازفون والمايسترو على خدش لوحة الرياض في ست مرات حسبها العشاق خسفا في ارض المنافس ولم تكن لهم مرتعا مناسبا في حسابات التغني على الاطلال واللبن المسكوب في طريق العودة الى الخلف باقسى الذكريات .

الخسارة واردة في لعبة كرة القدم وتحتفظ صفحات الارشيف بنتائج كارثية صعقت المتابع وافقدت بريق الانجازات في عهود سابقة لم تختص بفريق معين من دون سواه وبقيت دروسا يعاد لها في مواجهة المصاعب وقهر الظروف العصيبة وتجاوز الاخطاء الجسيمة لكن ما حصل لفريق الشرطة امام الشباب السعودي يحتاج الى وقفة .

معظم تشكيلة المنتخبات الوطنية والاولمبية عمادها من الفريق الاخضر المتخم بالنجوم ومنحت للاعبين اعلى العقود الاحترافية ورفعت من سوق الانتقالات بفضل الدعم المقدم من ادارة القيثارة للفرق المنضوية لها ليس بكرة القدم فقط بل تعدى ذلك الى العاب اخرى حظيت بالاهتمام والتشجيع وتحققت نتائج مثمرة في السنوات المنصرمة جراء تلك السياسة وعادت الالقاب مجددا لخزائنهم بعد غياب طويل .

الحال الذي وضعت فيه تشكيلة الشرطة نفسها في لقاء الشباب السعودي ضمن منافسات كأس الاندية العربية الابطال بخسارة مذلة قوامها نصف دزينة من الاهداف من دون رد واداء باهت وموقف جامد من اللاعبين طوال شوطين تركت انطباعا لا يسر عن كرة النادي واللعبة عموما بعد اخفاقات عديدة تتطلب اعادة نظر بالكثير من التفاصيل ومنها كيفية التعاقد وضرورة زج اسماء لها وزنها في الميدان من العرب والاجانب لتعزيز الصفوف بخبرات تعادل ما موجود في الاندية الخارجية في المحيط العربي والاسيوي .

للاسف معظم التعاقدات المحلية ولاسيما في الاندية المتقدمة المشاركة في البطولات الخارجية لم تحقق اغراضها لاسباب عديدة وغابت الاوراق المهمة عن فرقنا والقادرة على احداث تغيير في النتائج وكسب الرهان من دون ان نغفل ما يمر به الدوري العراقي من توقفات جراء ما يمر به البلد من تظاهرات مطالبة بالاصلاح .

نعلم انها كبوة ولكنها اكثر ايلاما لكرتنا التي تترقب خطوات تسهم في مواصلة تصدرها مشهد التصفيات وبلوغ نهائيات مونديال الدوحة في العام 2022 ان شاء الله ولا بد من اعادة نظر بالعديد من الاوراق بدءا من حراسة المرمى بعلامات استفهام موجعة تطلق نداءات استغاثة لطي صفحة اليوم والدعوة لعهد اكثر اشراقا لشباك الاخضر يعيد صولات الحراس ستار خلف ولطيف شندل ورعد حمودي وعماد هاشم وعلي حسين جليل ووصفي جبار واخرين غيرهم اليس كذلك ؟

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