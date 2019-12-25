2019/12/25 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الهندسة العسكرية للواء 30 في الحشد الشعبي، الأربعاء، 10 عبوات “قمعية” شمال شرق محافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الهندسة العسكرية للواء 30 في الحشد الشعبي قامت، اليوم، برفع 10 عبوات “قمعية” في قرية شيخ أمير التابعة لسهل نينوى.وأضاف، أن عملية رفع العبوات جاءت بعد مناشدات من قبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يرفع 10 عبوات “قمعية” شمال شرق نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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