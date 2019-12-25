2019/12/25 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد النائب الأسقفي العام لابرشية نينوى فارس تمس، الأربعاء، بتضحيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في تحرير مناطقهم ودحر “داعش”، مؤكدا أن المسيحيين جزء لا يتجزأ من الوطن.وقال تمس في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، “نحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وتعرضنا الى نكبة بما للكلمة من معنى مثلما تعرض بقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب الأسقفي العام لابرشية نينوى: لولا دماء الحشد والقوات الأمنية لما تحررت مناطقنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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