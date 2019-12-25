2019/12/25 | 20:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق مستحقات رواتب المعين المتفرغ المتراكمة لـ3 اعوام في بغداد والمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق مستحقات رواتب المعين المتفرغ المتراكمة لـ3 اعوام في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق مستحقات رواتب المعين المتفرغ المتراكمة لـ3 اعوام في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).