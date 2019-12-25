بالصور.. محتجون يحرقون اطارات وسط البصرة

2019/12/25 | 20:28 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالصور قيام عدد من المحتجين بحرق إطارات وسط محافظة البصرة.

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