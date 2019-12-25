حسن عجمي - ولاية المواطن سيادة الثورة

2019/12/25 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي يكمن الدور الأساس للقوى اليسارية والديمقراطية والعلمانية في تنظيم ثورات قادرة على تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي و إسقاط الأنظمة الديكتاتورية و تحقيق حُكم الحقوق الإنسانية وذلك من خلال صياغة دول جديدة يمتلك فيها المواطن السلطة الأعلى فتتوحَّد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أيدي المواطنين فتنتقل السلطة من ولاية الدولة الحالية إلى ولاية المواطن.هذا هو السبيل الوحيد ا......

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