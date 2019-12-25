2019/12/25 | 20:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل المهاجم العراقي مهند علي “ميمي”، لاعب الدحيل القطري، ضمن قائمة الأسماء التي ينوي نادي الهلال السعودي بطل آسيا، التعاقد معها في الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم قوته الهجومية.ووفقًا لتقارير إعلامية سعودية، فإن الزعيم يستهدف التوقيع مع “ميمي” الذي يتقمص ألوان فريق الدحيل القطري، ليكون بديلًا للسوري عمر خربين الذي يتوقع رحيله يناير / كانون ثان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي على رأس لائحة طلبات الهلال السعودي الشتوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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