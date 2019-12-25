ميمي على رأس لائحة طلبات الهلال الشتوية

2019/12/25 | 20:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل المهاجم العراقي مهند علي "ميمي"، لاعب الدحيل القطري، ضمن قائمة الأسماء التي ينوي نادي الهلال السعودي بطل آسيا، التعاقد معها في الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم قوته الهجومية.

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