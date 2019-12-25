2019/12/25 | 20:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مصر اليوم الأربعاء حالة من سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي تطلب إغلاق بعض الموانئ، إلى جانب تعطل بعض المصالح الحكومية مثل المدارس والمعاهد في بعض المحافظات، كذلك الترقب والحذر على الطرق الرئيسة.وأعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق حركة الملاحة مؤقتا في موانئ بورسعيد والسخنة، وإعلان حالة الطوارئ في الموانئ ورفع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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