2019/12/25 | 20:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مباشرتها بإنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل عن العمل مسجل لديها.وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، إن “الوزارة ستعمل على تأهيل 150 ألف عاطل مسجل لديها من خلال دورات تأهيلية تلائم سوق العمل، من أجل منحهم أَكشاكاً عصرية تتوزع بين أماكن اقتصادية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن المباشرة بإنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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