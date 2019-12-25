2019/12/25 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تفاجأ سكان مدينة كولورادو سبرينغز بلص يشبه “بابا نويل”، وهو يقوم بإلقاء النقود الورقية في الهواء، بعد قيامه بعملية سرقة في مكان قريب.وألقت السلطات القبض على رجل بلحية بيضاء، بعد سطوه على بنك في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، ثم رمي الأوراق النقدية التي سرقها في الهواء، مع ترديده عبارة “ميري كريسماس”، أو أعيادا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرق مصرفا ووزع النقود على المارة هدية … بابا نويل “اللص”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرق مصرفا ووزع النقود على المارة هدية … بابا نويل “اللص”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).