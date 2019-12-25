2019/12/25 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (105) مليوناً و(14) الف و(747) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(304 ) مليون و(928) الف دولار.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تعلن تصدير اكثر من 100 مليون برميل نفط خلال شهر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تعلن تصدير اكثر من 100 مليون برميل نفط خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).