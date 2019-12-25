سائرون: لن نشارك بأي اجتماعات سياسية تتعلق باختيار رئيس الوزراء المقبل

2019/12/25 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية حمد الله الركابي، اليوم الاربعاء، ان التحالف يجدد موقفه بعدم المشاركة باي اجتماعات سياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الركابي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "تحالف سائرون يجدد موقفه السابق بعدم مشاركته بأية اجتماعات سياسية تتعلق بإختيار شخصية رئيس الوزراء القادم".

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