سائرون يؤكد عدم مشاركته بأية اجتماعات سياسية تتعلق باختيار رئيس الوزراء

2019/12/25 | 21:11 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةجدد تحالف سائرون، اليوم الاربعاء، عدم مشاركت بأية اجتماعات سياسية تتعلق باختيار رئيس الوزراء .وقال المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية حمد الله الركابي،...

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