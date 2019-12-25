2019/12/25 | 21:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل أغنى أغنياء العالم تعزيز ثرواتهم خلال 2019، العام الذي كان مثالياً بالنسبة لنخبة من الأثرياء.ووفقاً لمجلة “فوربس”، فقد تمكن 5 مليارديرات، من جني إجمالي ثروات تقدر بـ112 مليار دولار، مبينة أن هذا الحجم أكبر بأكثر من ضعف القفزة التي شهدتها ثروات هؤلاء خلال 2018، والتي ارتفع إجماليها لنحو 48 مليار دولار في تلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمسة أثرياء كسبوا 112 مليار دولار في 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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