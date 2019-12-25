2019/12/25 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول في مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان مطلع العام المقبل سيشهد تعبين المدرسين المحاضرين وسيكون بامكانهم البدء في الدوام الرسمي.

وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء الاقليم عبدالحكيم خسرو لوسائل اعلام كوردية محلية، ان المجلس سبق وان اصدر اوامر بتعيين المدرسين المحاضرين، مستدركا ان الامر بحاجة الى التنظيم وعدد من الاجراءات اللازمة التي يتوجب اتمامها.

واضاف ان القرار الان بيد وزارة التربية وهي ستقوم لاحقاً بارسال قوائم باسماء هؤلاء المدرسين الى مجلس الوزراء وسيقوم المجلس باقرار تعيينهم.

واشار الى انه بعد صدور اوامر التعيين للمدرسين البالغ عددهم اكثر من ستة الاف شخص، سيكون بامكانهم البدء بترويج معاملاتهم وبعدها البدء بالدوام الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كوردستان.. تعيين أكثر من ستة الاف محاضر مطلع 2020) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كوردستان.. تعيين أكثر من ستة الاف محاضر مطلع 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).