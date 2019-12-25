السيد الصدر يحذر الساسة من تجاهل الشعب ويدعوهم لإبعاد الفاسدين عن الحكم

2019/12/25 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، السياسيين من السنة والشيعة الى إبعاد الفاسدين عن الحكم

وطالب السيد الصدر في بيان، من يدعون الانتماء للإمام علي عليه السلام، بعدم التمسك بالسلطة ومغانمها، مبينا ان الفاسدين طمسوا معالم الدين والوطن من خلال إثراء أنفسهم على حساب فقر العباد.

وأضاف، أن الإسلام براء من الفاسدين، مشددا على ضرورة أن يكفوا الساسة من السنة والشيعة عن تجاهل الشعب.

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