2019/12/25 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة 3 اشخاص بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة 3 اشخاص بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).