2019/12/25 | 21:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو الديوانية يؤدون صلاة الوحشة في ساحة الاعتصام على روح الناشط ثائر الطيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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