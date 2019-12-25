2019/12/25 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، حصول الموافقة على تغيير موعد الامتحانات في المدارس غير منتظمة الدوام وفق شروط محددة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “حصلت موافقة وزارة التربية /المديرية العامة للتقويم والامتحانات على مضمون كتابنا ٦٧٠٤٩ في ٢٢_١٢_٢٠١٩ والمتضمن تغيير مواعيد الامتحانات للمدارس الغير منتظمة الدوام فقط وشمولهم بمواعيد امتحانات تربيات بغداد وسوف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توافق على تغيير موعد الامتحانات للمدارس غير منتظمة الدوام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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