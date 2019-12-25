انفجار شرقي بغداد يسفر عن 3 اصابات

2019/12/25 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد، اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "دراجة نارية انفجرت بالقرب من مستوصف طبي في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان "الانفجار أسفر عن اصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة".

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