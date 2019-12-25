استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية

2019/12/25 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، اختراق خلية ارهابية "خطيرة"، غربي البلاد.

وقالت في بيان ورد لشفق نيوز "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ من اختراق وتفكيك خلية ارهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها البالغ عددهم ١٤ في قضاء القائم ناحية الرمانة وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات بالانبار".

واضاف البيان "تعد هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقوم بتقديم المعلومات والدعم اللوجستي للدواعش في الصحراء، وجميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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