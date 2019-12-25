2019/12/25 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون يؤكد عدم مشاركته بأية اجتماعات تتعلق بإختيار رئيس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يؤكد عدم مشاركته بأية اجتماعات تتعلق بإختيار رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يؤكد عدم مشاركته بأية اجتماعات تتعلق بإختيار رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).