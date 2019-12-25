مكتب السيد السيستاني يحدد حكم صلاة كسوف الشمس الجزئي

2019/12/25 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب مواقيت الأهلة للمرجع الديني السيد علي السيستاني يشهد العراق صباح يوم غد الخميس كسوفا جزئيا يبدأ الساعة ٥:٣٧ دقيقة لغاية الساعة ٧:٤٧ دقيقة بإذنه ...

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