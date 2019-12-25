2019/12/25 | 21:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 88 بالحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي في بلد ..يتبع

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