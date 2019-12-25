الرئيس السيسي يفتتح عدة مشروعات بالفيوم

2019/12/25 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “السيد الرئيس يفتتح اليوم في محافظة الفيوم عدداً من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل”.

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