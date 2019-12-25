ريبورتاج: توجه شعبي لدى المحتجين العراقيين لتعديل الدستور أو تغييره بالكامل

2019/12/25 | 21:40 - المصدر: فرانس 24

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تعمل الحركة الاحتجاجية في العراق على تعديل الدستور أو تغييره بالكامل بسبب قناعة الكثير من المحتجين بأن الكتل السياسية لا تلتزم ببنود الدستور لكنها تتخذه ذريعة للوصول إلى مكاسبها. تقرير إبراهيم صالح مراسل فرانس 24 في العراق.

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