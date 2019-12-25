ريال مدريد وبرشلونة الأكثر دفعاً للأجور في عالم الرياضة

2019/12/25 | 21:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة قائمة أكثر الأندية دفعاً للرواتب في عالم الرياضة وليس فقط كرة القدم عن العام الحالي وفقاً لأحدث الإحصائيات.وتقوم ” Global Sports Salaries” بعمل الإحصائية الخاصة برواتب الأندية في عالم الرياضة بشكل دوري كل عام وتنشره بحلول نهايته.وجاء برشلونة بالمرتبة الأولى بمتوسط 12.284 مليون دولار رواتب سنوية،

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