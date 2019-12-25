2019/12/25 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

التقط مرصد فضائي لوكالة ناسا، صورة "نيران مشتعلة" تبدو كأنها تلتهم الفراغ الأسود في الفضاء.

وتظهر الصورة ما يسمى "سحابة بيرسيوس الجزيئية" (Perseus molecular

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نيران مشتعلة" في الفضاء.. هل اقتربت نهاية العالم؟!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نيران مشتعلة" في الفضاء.. هل اقتربت نهاية العالم؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).