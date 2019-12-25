البناء: رئيس الجمهورية بات يدرك أن بقاءه في منصبه أصبح مستحيلاً ونعتزم اقالته لانتهاكه الدستور

2019/12/25 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن صالح غير شجاع..ويتعمد تأخير حسم مرشح الحكومة بغداد – وعد الشمري: هاجم تحالف البناء، أمس الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح، وأتهمه بعرقلة حسم منصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما تحدث عن سعي لمحاسبته وإقالته، مؤكداً أن نصوص الدستور والمحكمة الاتحادية العليا حددتا بنحو واضح من هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وقال النائب عن ...

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