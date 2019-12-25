نائب عن سائرون: لن ندخل في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء والخيار للشعب

2019/12/25 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، امس الأربعاء موقف تحالفه من ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء.وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “موقف تحالف سائرون واضح منذ البداية، فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة”، مبينا ان “تحالفه اوكل مهمة الاختيار الى الشعب العراقي كونه مصدر ...

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