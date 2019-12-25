خبير: انتخابات الخارج مكلفة واتسمت بالفساد ولا نص دستوري يلزم اجراءها

2019/12/25 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكد الخبير في الشؤون الدستورية، الدكتور هاتف الركابي، مساء لأربعاء، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم اجراء الانتخابات في الخارج، فيما اوضح أن النصوص الدستورية الواردة في دستور سنة ٢٠٠٥ نصت على الانتخاب والترشيح وشروط المرشح.وذكر الركابي أن “الاحزاب المتنفذة تعمدت بالنص في قوانين الانتخاب التي شرعت لاحقا على ان ...

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