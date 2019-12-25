رفضاً لترشيح العيداني.. متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الشارع التجاري وسط البصرة.. (صور)

2019/12/25 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرون غاضبون، مساء الأربعاء، على قطع الشارع التجاري وسط محافظة البصرة في تصعيد جديد لرفض ترشيح العيداني لمنصب رئاسة الحكومة.وأحرق المتظاهرون، إطارات السيارات في مسيرات رافضة لتسنم منصب رئاسة الوزراء من قبل المرشحين الذين تم طرحهم.وعبر المتظاهرن، عن رفضهم ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني، من قبل كتلة البناء لتولي منصب رئاسة الوزراء.

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