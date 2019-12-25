تفاصيل الاتصال بين رئيس وزراء اليونان والرئيس السيسي

2019/12/25 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الامس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه لتبادل وجهات النظر والتشاور […]

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