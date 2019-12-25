2019/12/25 | 22:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “ابو كلل” : لسنا طرفًا بحوارات القوى السياسية الكبيرة ذاتها التي أتت بالحكومة السابقة ؛ ولا باجتماعات الساعات الأخيرة ؛ وهي من تتحمل ما سيحدث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ابو كلل” : لسنا طرفًا بحوارات القوى السياسية الكبيرة ذاتها التي أتت بالحكومة السابقة ؛ ولا باجتماعات الساعات الأخيرة ؛ وهي من تتحمل ما سيحدث) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ابو كلل” : لسنا طرفًا بحوارات القوى السياسية الكبيرة ذاتها التي أتت بالحكومة السابقة ؛ ولا باجتماعات الساعات الأخيرة ؛ وهي من تتحمل ما سيحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).