2019/12/25 | 22:09 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- “ابو كلل” : لسنا طرفًا بحوارات القوى السياسية الكبيرة ذاتها التي أتت بالحكومة السابقة ؛ ولا باجتماعات الساعات الأخيرة ؛ وهي من تتحمل ما سيحدث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 22:09.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ابو كلل” : لسنا طرفًا بحوارات القوى السياسية الكبيرة ذاتها التي أتت بالحكومة السابقة ؛ ولا باجتماعات الساعات الأخيرة ؛ وهي من تتحمل ما سيحدث) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ابو كلل” : لسنا طرفًا بحوارات القوى السياسية الكبيرة ذاتها التي أتت بالحكومة السابقة ؛ ولا باجتماعات الساعات الأخيرة ؛ وهي من تتحمل ما سيحدث) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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