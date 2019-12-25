#الصدر يغرد مخاطباً السياسيين الشيعة والسنة : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلا للشعب


#الصدر يغرد مخاطباً السياسيين الشيعة والسنة : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلا للشعب
2019/12/25 | 22:09 - المصدر: تسريبات نيوز
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