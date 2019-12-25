2019/12/25 | 22:09 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الصدر يغرد مخاطباً السياسيين الشيعة والسنة : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلا للشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 22:09.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الصدر يغرد مخاطباً السياسيين الشيعة والسنة : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلا للشعب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الصدر يغرد مخاطباً السياسيين الشيعة والسنة : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلا للشعب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الصدر يغرد مخاطباً السياسيين الشيعة والسنة : ابعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تجاهلا للشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).