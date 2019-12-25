2019/12/25 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. التعليم النيابية تطالب باستثناء هذه الفئة من قانون التقاعد🔺 طالبت لجنة العليم النيابية، باستثناء المشمولين بالخدمة الجامعية من قانون التقاعد. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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