مَن يفسد الاحتفالات بعيد الميلاد في باريس؟

2019/12/25 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس, 25-12-2019 (أ ف ب) – دخل إضراب العاملين بوسائل النقل في فرنسا أسبوعه الرابع الأربعاء، ليفسد مشاريع الآلاف للاحتفال بعطلة عيد الميلاد.وسارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات أو تأخّرت جرّاء الاحتجاجات على إصلاح انظمة التقاعد بينما فشلت سيارات الأجرة وخدمات مشاركة المركبات ووكالات تأجير […]

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