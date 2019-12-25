بابا الفاتيكان يدعو إلى ضمان الأمن في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا

2019/12/25 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان-(أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس في رسالته إلى “المدينة والعالم” بمناسبة عيد الميلاد الأربعاء الأسرة الدولية إلى “ضمان الأمن في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا”.كما تحدث الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس عن “العديد من الأطفال الذين يعانون من الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وفي مختلف بلدان العالم” متمنيا بشكل خاص “الراحة […]

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