انفجار في مدينة الصدر والحصيلة ثلاثة مصابين

2019/12/25 | 22:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت دراجة نارية بالقرب من مستوصف طبي في مدينة الصدر .واسفر الانفجار عن اصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة.

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