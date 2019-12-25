بالوثيقة.. التعليم النيابية تطالب باستثناء هذه الفئة من قانون التقاعد

2019/12/25 | 22:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة العليم النيابية، باستثناء المشمولين بالخدمة الجامعية من قانون التقاعد.

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